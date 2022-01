평균연봉 '3800만원' 벌었던 4년차 직장인도…"대출 거절됐습니다"

대출 상품 비교 플랫폼 3곳에서 직접 조회해보니

최저금리는 하나은행 '하나원큐신용대출' 6.40%

페퍼저축은행이 6450만원 제시해 한도 가장 높아

평균연봉 버는데도 1·2금융서 '대출거절' 우수수

올해 대출규제 더 세져…돈 빌리기 더 어려울 듯

대출상품 비교분석 플랫폼을 통해 금리와 한도를 조회해본 결과 평균연봉을 버는 직장인임에도 수십 개의 금융사에서 승인을 거절당하는 것으로 나타났다. 금융당국이 시행 중인 가계부채 총량규제 등의 여파로 저신용·저소득자가 아닌 대다수 직장인까지 ‘돈맥경화’ 현상을 겪는다는 지적이 나온다.

21일 본지 기자가 직접 금융사와 핀테크 업체 등 3곳에서 제공하는 대출상품 비교 서비스를 이용해 본 결과 최대 40여개의 금융사가 대출을 거절하는 것으로 파악됐다. 대출심사 시 조건은 국세청이 발표한 ‘2021년 국세통계연보’에 따라 1인당 평균 급여였던 3828만원을 연봉으로 삼았다. 또 4년 차 직장인에 마이너스통장 3000만원 보유, 전세 거주, 차량 없음, 직장 의료보험 있음으로 가정했다.

3곳 중에서 가장 낮은 금리를 제시했던 곳은 토스였다. 토스는 신한·하나·우리·SC제일은행 등 시중은행을 포함해 41개의 은행과 제휴를 맺고 관련 서비스를 제공하고 있다. 이중 하나은행에서 ‘하나원큐신용대출’을 이용할 수 있고 6.40%의 금리로 830만원까지 대출실행이 가능하다고 떴다. 금리를 1%포인트가량 올려 교보생명보험에서 7.76% 금리로 2400만원을 빌릴 수도 있었다. 최대한도는 4600만원으로 OK저축은행 개인신용대출 상품이었으며 금리는 16.1%였다.

한도가 가장 컸던 플랫폼은 52개 금융기관에서 대출정보를 조회할 수 있는 핀다였다. 페퍼저축은행의 신용대출상품으로 총 6450만원을 11.3% 금리로 빌릴 수 있다고 떴다. 온라인투자연계금융업체인 피플펀드에서도 15.9% 금리로 직장인 신용대출 상품을 5000만원까지 이용할 수 있었다. 최저금리는 7.43%로 전북은행의 ‘JB위풍당당대출’ 상품이었다. 다만 한도는 320만원으로 타 금융상품 대비 적은 편이었다.

대출 거절한 1·2금융 우수수…"앞으로 돈 빌리기 더 어렵다"

33개 금융기관과 제휴하고 있는 핀크에서도 저축은행이 가장 낮은 금리를 제시했다. 최저금리는 11.8%로 키움저축은행의 중금리 신용대출과 유진저축은행의 모바일자동대출 상품이었다. 한도는 각각 3828만원, 3820만원이었다. 최대한도는 OK저축은행의 개인신용대출 상품으로 4600만원(16.1%)까지 빌릴 수 있었다.

금리와 한도는 플랫폼별로 차이가 있었지만 거절을 통보한 금융사는 모두 수십 곳에 달했다. 핀크는 18개, 토스와 핀다는 각각 24개, 39개 금융사가 대출이 어렵다고 안내했다. 대출거절은 고신용자를 상대로 영업하는 시중은행과 중·저신용자를 상대하는 2금융권에서 골고루 이뤄졌다. 핀크에서는 지방은행과 우리카드, SBI저축은행 등이, 토스는 신한·우리·SC제일은행과 KB·NH·상상인저축은행에서 대출을 거절했다. 핀다에서도 저축은행과 온투업체 카드사들이 대출을 거절했다.

관련 업체들은 심사거절과 대출한도 금리가 다른 이유에 대해 내부 알고리즘의 차이가 있다고 설명했다. 대출상품 비교분석 플랫폼을 운영하는 한 관계자는 "공동(금융)인증서를 실제로 연동한 다음 이용하면 한도와 금리, 대출승인 여부가 달라질 수도 있다"며 "신용평가시스템(CSS), 네트워크전용선 등이 달라서 차이가 나는 것"이라고 강조했다.

이를 두고 가계부채 총량규제 등 정부와 금융당국이 시행한 부채관리 정책의 부작용으로 대다수 국민의 대출절벽 문제가 심각해지고 있는 것 아니냐는 지적이 제기된다. 가조회 결과임을 고려해도 평균소득에 높은 신용점수를 받고 있는 인물이 1·2금융권 수십 곳에서 대출거절을 통보받았기 때문이다.

올해 강력한 금융규제 정책이 추가로 예고돼있는 만큼 대출절벽 현상은 점차 심화할 것으로 보인다. 당장 이달부터 총 대출액이 2억원을 넘으면 개인별 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 시작된다. 오는 7월부터는 총 대출액 1억원 초과 시부터 DSR 규제가 적용될 방침이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr