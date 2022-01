한국투자증권 '한국투자웰링턴글로벌이노베이션펀드' 출시

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 '한국투자웰링턴글로벌이노베이션펀드'를 21일 출시했다.

이 펀드는 웰링턴자산운용의 '글로벌이노베이션펀드'에 재간접 형태로 투자하는 상품이다. 2017년 2월 설정된 글로벌이노베이션펀드는 산업 혁신을 주도하거나 구조적 성장에 따른 수혜 기업을 선별해 집중 투자한다. 설정 이후 벤치마크 지수(MSCI All Country World)를 웃도는 성과를 꾸준히 기록하고 있으며, 지난해 말 기준 펀드 운용규모는 약 7700억원이다. 이 펀드는 한국투자증권과 웰링턴자산운용이 협업을 통해 출시하는 두번째 상품이기도 하다.

양해만 한국투자증권 투자상품본부장은 "장기적으로 경제성장의 구조가 변하는 환경에서 혁신적인 기업은 매력적인 투자처"라며 "웰링턴의 안정적인 운용 조직과 입증된 종목 선택 능력이 국내 투자자의 포트폴리오 수익률 제고에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

