검찰총장, '검사장 외부 공모' 우려… 박범계 "인식 전환 필요"

[아시아경제 배경환 기자] 중대재해 검사장 외부 공모에 김오수 검찰총장이 반대 뜻을 밝히자 박범계 법무부 장관이 "인식의 전환이 필요하다"고 말했다.

20일 박 장관은 정부과천청사에서 기자들과 만나 "검찰총장께서 그런 얘기를 할 수 있다고 생각한다. 고민해보겠다"며 이같이 전했다.

앞서 대검찰청은 전날 전국 고등·지방검찰청에 입장문을 보내 법무부의 검사장 외부공모 절차를 수용하기 어렵다는 김 총장의 의견을 법무부에 전달했다고 밝혔다. 대검은 인사 관련 법령에 저촉될 소지가 있고 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 침해할 우려가 있는 데다, 검찰 내부 구성원들의 사기가 떨어질 수 있는 점 등을 반대 이유로 들었다.

하지만 이날 박 장관은 "염려와 걱정을 충분히 이해한다"면서도 "중대재해에 대한 전문적인 대응과 접근이 필요하다는 것을 이해하실 것"이라고 말했다. 특히 수사 전문성 부족에 대한 검찰 내부 우려에 대해서도 "수사의 전문성만 가지고 접근하면 중대재해를 막을 수 없다"며 "완전히 새로운 개념과 인식의 전환, 새로운 대처가 필요하다"고 강조했다.

한편 법무부는 중대재해 대응 능력 강화를 위해 노동 분야에 전문성을 가진 인사를 외부 공모 형식으로 검사장급 보직에 발탁하겠다고 나선 상태다. 지난 17일부터 '2022년도 검사 임용 지원 안내' 공고를 내고 21일까지 지원을 받고 있다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr