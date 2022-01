스튜디오산타클로스 배급 영화 ‘355’, 2월 9일 개봉 확정

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 9,540 전일대비 510 등락률 +5.65% 거래량 204,690 전일가 9,030 2022.01.20 14:35 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 메타버스 플랫폼 ‘온버스’ 설립해 20% 출자 결정에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 51억 지분 추가 확보스튜디오산타클로스 “NFT-메타버스 연결해 콘텐츠 사업 긍정적 전망” close 는 배급을 맡은 글로벌 액션 블록버스터 '355'가 오는 2월 9일 개봉을 확정했다고 20일 밝혔다.

영화 ‘355’는 인류를 위협하는 글로벌 범죄조직에 맞서기 위해 전 세계에서 뭉친 최정예 블랙 에이전트 TEAM ‘355’의 비공식 합동작전을 그린 초대형 액션 블록버스터다.

‘355’는 지난 17일 공개된 예고편을 통해 월드클래스 블랙 에이전트 TEAM '355'의 카리스마 넘치는 액션클라이맥스를 담아내 단번에 시선을 사로잡았다. 이어 전 세계를 무력화시킬 일급 기밀 무기를 손에 쥔 글로벌 범죄조직의 등장을 암시해 긴장감을 고조시키며 국내 관객들의 기대를 모으고 있다.

특히 지난 7일 북미 개봉 이후, 박스오피스 3위를 석권하는 등 해외 관객들의 폭발적인 반응과 함께 흥행가도를 달리는 가운데 국내 개봉 이후에도 열기를 이어갈 것으로 전망된다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “배급을 맡은 영화 ‘355’가 화려한 라인업과 압도적 액션 시퀀스를 선보이며, 북미에서 흥행기록을 세우고 있어 국내 개봉 이후 폭발적인 반응이 있을 것으로 기대된다”며 “회사는 향후에도 종합엔터테인먼트 기업으로써 소속배우들의 지원은 물론 영화, 웹드라마 등 다양한 콘텐츠를 발굴해 제작 및 배급 사업을 이어나갈 계획”이라고 말했다.

한편 스튜디오산타클로스 소속 배우 송새벽이 주연을 맡은 영화 ‘특송’은 범죄 오락 액션 영화로 지난 12일 개봉해 한국 영화 박스오피스 1위를 기록했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr