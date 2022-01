이준석 "건진법사, 윤핵관 추천으로 캠프 합류했다"

"尹 및 배우자 추천 아냐…핵심 관계 의원 추천"

"김건희씨와 아는 사이였는지 확인 못 해"

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표는 '건진법사'로 알려진 무속인 전모씨가 당 선거대책본부 네트워크본부에서 활동했다는 논란에 대해 "윤핵관(윤석열 대선 후보 측 핵심 관계자)의 추천이었다"라고 주장했다.

이 대표는 20일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "건진법사라는 분에 대해 여러 억측이 있지만, 제가 정확하게 확인한 바로는 캠프에 합류하게 된 계기가 후보자와 후보자 배우자 추천이 아닌 다른 핵심 관계 의원의 추천"이라며 이같이 말했다.

'전씨와 김건희씨가 알고 지낸 사이였는가'라는 진행자의 질문에는 "알았는지는 확인을 못 했다"라며 "전씨를 추천한 인사는 명확하게 모 핵심 관계 의원"이라고 거듭 강조했다.

홍준표 국민의힘 의원이 19일 윤석열 대선 후보를 만나 조건부로 선대본부에 합류하겠다는 입장을 밝힌 것에 대해서는 "전해 들은 내용이기 때문에 조심스럽다"라면서도 "살짝은 긴장이 흐른 대화였다고 보고, 다음 주 월요일(오는 24일) 이전에 어떻게든 결론이 날 것"이라고 전망했다.

홍 의원은 당시 청년 플랫폼 '청년의꿈'에 쓴 글에서 "국정운영능력을 담보할 만한 조치를 취하고, 처가 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 하면 중앙선대위(선대본부) 상임고문으로 선거팀에 참여할 것"이라고 말한 바 있다.

이에 대해 이 대표는 "'국정운영능력 담보 조치'는 국민들이 신뢰하는 사람을 쓰라는 뜻"이라며 "홍 의원 본인과 오랜 인연을 맺은 인사라기보다는 국민의 시각에서 봤을 때 저 정도면 탕평인사고 훌륭한 인사라고 할 만한 사람들을 추천했을 것"이라고 해석했다.

앞서 지난 17일 '세계일보'는 전씨가 네트워크본부에서 고문으로 활동하며 인재 영입 등에 관여한 의혹이 있다고 보도했다.

이에 대해 국민의힘 공보단은 즉각 반박하고 나섰다. 공보단은 이날 낸 공지문에서 "전씨는 선대본부 전국네트워크위원회 고문으로 임명된 바가 전혀 없다"라고 밝혔다.

윤 후보 또한 이날 서울 중구 신라호텔에서 열린 불교리더스포럼 5기 출범식에 참석한 뒤 기자들과 만나 "우리 당 관계자들이 그분을 소개받아서 인사를 한 적이 있다"면서도 "그분은 직책을 전혀 맡지 않았고, 황당한 이야기"라고 일축했다.

윤 후보는 전씨 의혹이 제기된 뒤 하루가 지난 18일 네트워크본부를 전격 해산했다. 이와 관련해, 권영세 국민의힘 선대본부장은 "(해산 결정은) 후보의 결단"이라며 "후보에 대한 불필요한 소문, 오해가 확산하는 데 대해서 단호하게 차단한다는 의미"라고 설명했다.

