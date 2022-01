제네시스, 아부다비 HSBC 챔피언십 후원…5년간 공식차량 지원

GV80 등 총 42대 지원…의전·업무 및 부상에 활용

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드가 아부다비 HSBC 챔피언십을 공식 후원한다고 20일 밝혔다.

아부다비 HSBC 챔피언십은 DP월드 투어 중 가장 권위있는 5개 대회를 일컫는 '롤렉스 시리즈'의 첫번째 대회로, 이번 대회는 아부다비 소재 야스 링크스에서 오는 23일(현지시각)까지 열린다.

제네시스는 이번 후원을 통해 오는 2026년까지 5년간 대회에 쓰일 공식 차량을 지원한다. 올해 대회엔 GV80 36대, G80 5대, G80 스포츠 1대 등 총 42대를 제공한다.

제네시스는 GV80 35대와 G80 5대를 참가 선수 의전 및 대회 관계자의 업무용 차량으로 지원하고, 대회장 내 브랜드 부스에 GV80 1대를 전시해 방문객을 대상으로 차량 설명 및 시승예약 등을 제공한다. 또 17번 홀에서 홀인원을 기록한 선수에겐 G80 스포츠 1대를 부상으로 수여한다.

한편 제네시스는 최근 국내외에서 다양한 골프 스폰서십을 적극 진행 중이다. 지난 2017년부터는 PGA 투어의 제네시스 인비테이셔널을 개최하고 더CJ컵을 후원해 왔다. 국내에선 KPGA 제네시스 챔피언십, KPGA 코리안투어 제네시스 포인트 등을 통해 남자 프로골프를 후원하며 마케팅을 이어가고 있다.

제네시스 관계자는 "올해는 아부다비 HSBC 챔피언십 뿐 아니라 제네시스 인비테이셔널과 제네시스 스코티시 오픈, 프레지던츠 컵 등 세계적 골프대회에서 제네시스 브랜드를 만나볼 수 있다"며 "다양한 골프 스폰서십을 글로벌 마케팅 플랫폼으로 삼아 한국 남자 프로골프 선수들의 글로벌 진출 기회를 제공함과 동시에 브랜드를 널리 알리고 고객 경험을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

