윤석열, 김건희 '2차 가해' 논란에 "상처 받은 분들에게 사과드린다"

공식석상에서 첫 사과

"이미 서면으로 밝혔지만…"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 배우자 김건희씨 녹취록 보도로 불거진 '2차 가해' 논란에 대해 "경위 여하를 불문하고 보도되는 과정에서 상처를 받게 되신 분들에게는 송구하고 사과드린다"고 밝혔다.

윤 후보는 19일 경기 용인시에서 시각장애인 안내견 학교 방문 행사를 마치고 기자들과 만나 "이미 서면으로 이야기를 했고 그것(2차가해 발언)에 대해서는 저나 제 아내나 같은 생각이다"라며 이같이 말했다.

윤 후보가 공식 석상에서 2차 가해와 관련해 직접 사과를 한 건 이번이 처음이다. 김씨는 앞서 공개된 녹취록에서 '미투(Me too, 나도 당했다)'와 안희정 전 충남지사에 대해 언급하며 2차 가해 논란이 불거진 바 있다.

앞서 국민의힘 선거대책본부는 해당 보도가 나온 언론사에 서면으로 반론 보도를 요청하며 해당 발언에 대해 "이명수씨가 먼저 이야기를 꺼내어 여권 인사들의 권력형 성범죄를 비판하는 발언을 했던 것으로 생각된다"며 "권력이나 지위를 이용해 성을 착취한 일부 여권·진보 인사들을 비판하고 이씨의 발언에 호응해 주는 과정에서 매우 부적절한 말을 하게 됐다. 국민 여러분께 송구하게 생각한다"고 전달했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr