컴파운드케이K 발효 공법으로 흡수 빠른 홍삼정

[아시아경제 문혜원 기자]참다한 홍삼에서는 고가의 발효홍삼 원료로 만든 ‘홍삼정 컴파운드케이K’를 설 대표상품으로 내놨다. 이 제품은 홍삼의 핵심 영양소인 진세노사이드를 최종 대사물질이자 생리활성 상태인 ‘컴파운드케이’로 전환시켜 인체 내 흡수도를 높이고 생리학적 효과도 강화한 것이 특징이다. 일일 섭취량 3g당 24㎎의 고함량 컴파운드K가 함유돼 있다.

컴파운드케이 원료(IH-901)는 특허받은 발효 공법으로 제조해 흡수율이 최대 23배, 흡수속도가 최대 4배까지 높은 것이 SCI급 논문으로 증명됐다. 초미세 홍삼분말도 추가로 배합돼 있어 물에 달인 홍삼액에서는 얻을 수 없는 홍삼박(홍삼건더기) 속 영양소도 모두 섭취 가능하다. 홍삼박에는 비타민A, 비타민D, 비타민E, 비타민K 등 인체에 유효한 지용성 성분이 많이 들어 있어 통째로 먹는 것이 좋다. 참다한의 초미세 홍삼분말은 식물 세포 크기보다 작은 7~8㎛로 만들어 풍부한 영양은 물론 흡수력도 극대화돼 있다.

홍삼의 쓴 맛을 잡아주는 감미료나 합성향료를 넣지 않고 점성이나 유통기한을 늘려주는 보존료, 소포제, 증점제 등도 일절 사용하지 않았다. 아울러 HACCP 인증을 받은 최첨단 시설에서 전문가들이 안전하게 생산해 품질을 믿을 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr