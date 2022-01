李·尹 양자토론, 방송사에 역제안…"설전날 또는 설전전날 황금시간대 요청"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 더불어민주당과 국민의힘은 설 연휴 전 대선후보 양자 TV토론 일정을 역제안하기로 했다. 31일(설 전날) 또는 30일(설 전전날) 오후 7시에서 오후 10시 사이에 지상파 3사에서 이재명 민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보 TV 토론을 우선 검토해달라는 것이다.

민주당 선거대책위원회 방송토론콘텐츠 단장인 박주민 의원과 국민의힘 선대위 TV토론 협상단인 성일종 의원 등 협상단은 이날 국회에서 실무협상을 가진 뒤 이같이 합의했다.

성 의원은 "두 후보의 토론회를 국민께서 보시고 올바른 판단할 수 있는 기회 드리는 게 좋겠다 생각해 황금시간대에 (TV토론을) 중계해주기를 요청했다"며 "1안은 31일 오후 7시에서 10시 사이로 하되 이 편성이 어렵다면, 2안은 30일 오후 7시에서 10시 사이에 해주셔야 많은 국민이 시청해 국가 지도자 선택하는 데 도움이 되지 않겠나 생각한다며 이같이 결론을 내렸다"고 말했다.

앞서 박 의원은 전날 "지상파 3사는 오는 27일 이 후보와 윤 후보가 참여하는 양자토론을 하기로 했다"며 "120분간 양자토론이 확정됐다"고 밝혔다. 하지만 이 발표 후 성 의원은 별도 기자회견을 통해 "공중파 3사는 27일이 좋겠다는 것을 저희에게 보내준 것"이라며 "민주당과 협의를 해서 어느 날짜가 더 적합한지 합의하도록 하겠다"고 반발했다.

일단 양측이 재협상을 통해 지상파3사에 역제안을 하기로 했지만, 수용 여부는 지상파3사의 판단을 기다려야 한다. 이와 관련해 민주당은 제안이 받아들여지지 않으면 "27일이라도 해야 한다는 입장"이다. 반면 국민의힘은 "이보다 더 중요한 현안이 없지 않냐"며 "(지상파3사가) 충분히 검토해줄 것이라고 생각한다"고 했다.

양당은 방송 시간 등이 확정되면 룰미팅을 통해 구체적인 토론 방식 등을 협의할 계획이다.

