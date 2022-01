[단독]국세청, OK금융그룹 계열사에 고강도 세무조사 실시

단독[아시아경제 김진호 기자, 송승섭 기자]국세청이 OK금융그룹 계열사에 대해 고강도 세무조사를 벌이고 있는 것으로 파악됐다. 예고 없이 이뤄진 세무조사라 탈세나 내부거래 등의 정황을 포착했을 가능성도 제기된다. 향후 세무조사가 그룹 전체로 확산될 수 있다는 의견까지 나오는 상황이다.

19일 저축은행 업계에 따르면 전일 오전 10시 경 국세청 직원 수십여명은 OK저축은행 본사가 위치한 대한상공회의소에 예고 없이 방문했다.

OK금융그룹 관계자는 “세무조사가 진행 중에 있다”며 “이에 관련한 내용은 확인해 드리기 어렵다”고 밝혔다. 그러면서 “당사는 원활하게 진행될 수 있도록 적극 협조할 예정”이라고 설명했다.

저축은행 업계 관계자들은 이번 세무조사가 비정기적인데다 기습적으로 이뤄진 점에 주목하고 있다. 원래 국세청의 세무조사는 15일 전 대상 기업에 사전통지를 한 뒤에 진행된다. 세금부문에서 법 위반 정황이 의심되거나 첩보가 이뤄졌을 때에는 비밀리에 신속조사가 이뤄지게 된다. 내부 직원들 사이에서는 제보자가 있었던 것 아니냐는 목소리도 나오는 상황이다.

다른 OK금융그룹 관계자는 “일본계 아프로파이낸셜 위주로 세무조사가 진행되고 있는 것으로 안다”며 “상황에 따라서는 OK홀딩스나 OK저축은행도 포함되는 것이 아닌지 걱정하고 있다”고 귀띔했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr