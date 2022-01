[클릭 e종목]“디지털대성, 한우리 플랫폼 론칭 시기 지연…8%↓”

NH투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자]NH투자증권은 19일 디지털대성 디지털대성 068930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,580 전일대비 40 등락률 -0.46% 거래량 25,788 전일가 8,620 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家디지털대성, 3분기 누적 매출 1504억원…"작년 매출 넘어서"반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판! close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 8% 내린 1만2000월으로 제시됐다. 한우리 온라인 독서 플랫폼 일반 회원 론칭 시기 지연에 따른 것으로 분석됐다.

4분기 연결기준 매출액은 495억원을 기록해 19% 성장할 것으로 추정된다. 영업적자는 5억원을 기록해 적자 상태를 지속할 것으로 전망된다. 인센티브를 포함한 인건비와 광고·판촉비 등 비용 증가로 인해 전 분기 대비 부진할 것으로 예상되기 때문이다.

고등부문 매출액은 366억원으로 18% 증가했을 것으로 예상된다. 4분기는 비수기인데다가 강남 대성기숙학원으 수능 이후 11월 중순~12월엔 휴원하기 때문에 전 분기 대비 실적 기여도가 낮아질 수밖에 없다. 초중등 부문 매출액은 129억원으로 1년전 대비 39% 성장했을 것으로 추정된다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 “지난해 2월 합병을 통한 시너지와 영업 효율화로 영업이익률은 14%대를 기록할 것”이라고 말했다.

대성올패스(2023) 누적 결제 대금은 출시 이후 1월 현재까지 전년동기대비 25% 성장 중인 것으로 파악된다. 올해도 정시 확대 기조와 온라인 입시 시장 경쟁 강도 약화 등 우호적인 외부 환경과 국어 일타 강사 영업, 정가 인상 효과로 고등 온라인 매출은 연간 31% 증가할 것으로 예측된다.

올해 초중등부 부문 매출 성장률은 14%를 기록할 것으로 전망된다. 한우리는 현재 보유 회원 수 12만5000명으로 안정적인 영업 활동을 진행 중이다. 정지윤 연구원은 “그러나 기존 회원이 아닌 신규 회원 대상 론칭 시점이 기존 예상 시점(올해 1분기)이 연기되면서 초둥등 부문 실적 추정치 하향은 불가피하다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr