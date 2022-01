설빙, 전통 디저트 담은 ‘설 선물세트 3종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 공식 온라인 스토어인 설빙몰에 ‘설 선물세트 3종’을 출시했다고 18일 밝혔다.

총 3가지로 구성된 설빙 설 선물세트는 ‘밥알쑥인절미’, ‘앙꼬절편’, ‘찰보리마들렌’, 가래떡 2종, ‘추억의 붕어빵’, ‘미니 붕어빵’ 등 호수 별 다양한 제품으로 준비됐다. 전자레인지나 에어프라이어, 프라이팬, 와플팬 등 취향에 맞는 조리법으로 더욱 간편하게 즐길 수 있는 것도 강점이다.

선물세트 1호는 밥알쑥인절미와 앙꼬절편, 가래떡 2종(치즈·고구마), 찰보리마들렌 구성으로 특히 100% 무농약 인증을 받은 청정지역 무주 고랭지 쑥이 듬뿍 들어간 밥알쑥인절미가 돋보인다. 밥알쑥인절미는 100% 국산 찹쌀을 활용해 전통방식으로 만든 건강한 떡 디저트로 찹쌀을 갈지 않고 통째로 쪄내 발알이 살아있는 식감과 쫄깃함이 매력적인 메뉴다. 영양간식이자 식사 대용으로도 손색이 없으며 한 개씩 개별 포장돼 있어 간편하게 즐기기에도, 보관하기에도 좋다.

앙꼬절편은 100% 국내산 멥쌀을 곱게 갈아 오랜 시간 촘촘하게 치대 만들어 말랑하면서도 쫀득한 특유의 식감이 특징이다. 물엿 사용 없이도 적당한 단맛을 구현하는 저감미 방식의 팥앙금이 맛있는 단맛을 낸다. 이밖에도 보리산업특구인 전라남도 영광에서 재배한 국산 찰보리를 활용해 화학조미료나 밀가루를 사용하지 않은 ‘찰보리 마들렌’과 꼬리까지 가득 채운 팥 앙금과 특유의 바삭한 식감이 일품인 ‘추억의 붕어빵’도 감사의 마음을 전하기에 손색이 없다.

한편 설빙은 명절 선물세트 출시를 기념해 선물세트 3종을 최대 27% 할인하는 프로모션을 진행한다. 선물세트는 전용 패키지인 부직포 가방에 담아 무료 배송하며, 한정수량으로 준비해 조기 소진될 수 있다.

