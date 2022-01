HDC, HDC현산 100만주 장내 매수…"정몽규, 회사 신뢰 제고 노력"

정몽규 개인회사 엠엔큐투자파트너스는 HDC 주식 33만주 장내 매수

잇따른 건설 현장 붕괴 사고를 낸 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 150 등락률 -0.79% 거래량 7,258,825 전일가 18,900 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 중대재해법 2주전 광주사고…勞 "법 강화"'광주 사고' HDC현산 안전보건경영시스템 인증취소…"제도 전면개편"고용부 "HDC 현대산업개발 원·하청 현장소장 입건 후 수사 중" close 의 지주사인 HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 100 등락률 +1.25% 거래량 1,844,080 전일가 7,980 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 정몽규 HDC그룹 회장 장남, KAIST 교수 임용[자금조달]HDC아이파크몰, 재무개선용 300억 신종자본증권 발행[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close 는 17일 "1월 13일부터 17일까지 HDC현대산업개발 보통주 100만3407주를 장내 매수했다고 밝혔다.

일자별 매수내역은 1월 13일 57만3720주, 14일 29만9639주, 1월 17일 13만48주다.

HDC는 "향후 필요한 경우 HDC현대산업개발 주식을 추가로 매수할 수 있다"며 "회사의 신뢰를 높이기 위해 앞으로 HDC와 정몽규 HDC그룹 회장이 계속 노력할 예정"이라고 했다.

아울러 정 회장의 개인회사인 엠엔큐투자파트너스도 같은 기간 HDC 보통주 32만9008주를 장내 매수했다고 밝혔다.

일자별 매수내역은 13일 20만4060주, 17일 12만4948주다.

엠엔큐투자파트너스 또한 HDC 주식을 추가 매수할 수 있다고 밝히면서, 이번 장내 매수가 회사에 대한 신뢰 제고를 위한 정 회장의 노력이라고 강조했다.

한편 정 회장은 잇따른 건설 현장 붕괴 사고의 책임을 지고 이날 HDC현대산업개발 회장직에서 물러났다.

동시에 정 회장은 "대주주의 책임을 다하겠다"며 HDC의 대표이사 회장직은 유치할 뜻을 내비쳤다.

그는 "지금 단계에서는 고객과 이해관계자의 신뢰 회복이 최우선"이라며 "(현대산업개발과 관련해) 향후 어떤 역할을 할지는 심사숙고해 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

