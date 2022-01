남원시, 사회적경제기업 제품 ‘선물 특별기획전’ 진행

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시사회적경제협의회가 오는 20일 시청 1층 로비에서 2022년 설 명절을 맞아 ‘선물세트 특별기획전’을 진행한다고 17일 밝혔다.

‘사회적경제로 서로 돕고 함께 성장하는 사랑의 도시 남원’이라는 기치 아래, 코로나19로 침체돼 있는 사회적경제 기업들의 판매를 촉진하고 판로 확대를 위해 기획된 이번 행사는 전년도 대비 한층 다양한 선물세트로 구성됐다.

남원시 사회적기업과 마을기업, 협동조합 등이 참여한 이번 행사는 건강한 지역 농산물로 생산한 한과, 기름류, 추어탕, 김부각 등 23종 선물세트를 다양한 가격대로 준비했다.

시는 이번 행사를 통해 시민들이 사회적경제 기업을 이해하고 따뜻한 소비에 동참하는 기회가 되기를 기대하고 있다.

현재 남원시 사회적경제기업은 사회적기업 18곳, 마을기업 9곳, 사회적협동조합 18곳, 일반협동조합 87곳으로 매년 증가하고 있다.

이들 기업은 지역 내에서 취약계층 일자리창출과 다양한 지역사회 공헌 활동 등을 꾸준하게 펼치고 있다.

강병규 남원시사회적경제협의회 회장은 “판로 확대는 사회적경제기업 현장의 가장 큰 숙제이다”며 “시에서 명절 공동 판매행사를 협조해 줘 협의회 회원사들에게 큰 격려가 된다”고 전했다.

시 관계자는 “남원시사회적경제협의회와 함께하는 이번 행사가 지역경제순환을 활성화하는 촉매제 역할을 하길 바란다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr