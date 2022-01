[아시아경제 박종일 기자] ▲최영숙 씨(88· 노현송 서울 강서구청장 모친) 본인상 =이대서울병원 장례식장 특1호실. 발인 1월18일 오전 8시30분.장지 일산청아공원(천주교 추모관). 연락처 조민건 비서실장 010-3732-0269

박종일 기자 dream@asiae.co.kr