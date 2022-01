[아시아경제 박소연 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 3,000 등락률 +0.86% 거래량 62,679 전일가 349,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 효성화학, 특수가스 공급계약 체결[클릭 e종목]"효성화학, 호실적 행진+증가하는 NFT 가치...목표가 9% ↑"[인사] 효성티앤씨·효성첨단소재 close 은 중국의 나일론필름 생산 및 판매 계열사(Hyosung Film)에 약 238억원을 출자한다고 14일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.

