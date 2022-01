[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 14일 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

민주당 선거대책위원회 국민검증법률지원단은 이날 이러한 내용의 고발장을 서울중앙지검에 제출했다.

전용기 의원은 "김씨는 지금까지 나온 도이치모터스 주가 조작 관련 의혹들에서 자유로울 수 없다"며 "자신뿐 아니라 모친인 최은순씨의 통장 증권 계좌가 주가 조작에 이용됐다는 사실까지 하나둘 밝혀지고 있다"고 말했다.

그러면서 "대선을 앞두고 김씨를 즉각 소환해 철저하게 수사할 것을 요청한다"며 "(수사가 미뤄지면) 검찰 수사의 중립성과 공정성을 훼손하고 대선에서 국민 선택권의 신뢰성을 훼손할 수 있다"고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr