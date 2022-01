헬릭스미스, 산업부 첨단기술·제품 확인 인증 취득

[아시아경제 장효원 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 20,900 전일대비 350 등락률 -1.65% 거래량 29,081 전일가 21,250 2022.01.14 09:55 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2022' 참가헬릭스미스, CAR-T 세포치료제 기술 유럽 특허 획득헬릭스미스, CAR-T 기술 상용화 워크샵 개최 close 는 유전자치료제 ‘엔젠시스(VM202)’에 대해 산업통상자원부(이하 산업부)로부터 ‘첨단기술·제품 확인서’를 취득했다고 14일 밝혔다.

산업부의 첨단기술·제품 확인서는 산업구조 고도화 촉진을 목표로 기술 집약, 혁신의 속도 및 해당 기술력에 관한 기술적·경제적 파급효과를 고려해 탁월한 기술을 가진 기업에 부여되고 있다.

헬릭스미스의 엔젠시스는 산업부의 산업발전법 제5조 및 첨단기술 및 제품의 범위 고시 제5조에 따라 바이오 분야 중 ‘치료유전자 발굴 및 최적화 기술’에 해당함을 인정받았다.

엔젠시스는 간세포성장인자(HGF) 단백질을 발현하는 플라스미드 DNA로 구성된 약물이다. 지난 15년 간의 연구와 임상시험을 통해 간단한 근육주사로 생체에서 HGF 단백질을 생산해 신경 재생, 혈관 생성, 근육 위축 방지 등의 효과를 나타낼 수 있다.

유승신 헬릭스미스 대표이사는 “앞으로도 기술력에 대한 투자와 노력을 지속해 세계 시장에서 대한민국을 대표하는 글로벌 유전자치료제 기업으로서 도약해 나가겠다”고 말했다.

