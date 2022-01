루키스-부천시립노인전문병원, 지역사회 디지털 돌봄 사업 위한 MOU체결

㈜루키스(대표 : 김종성)는 최근 부천시립노인전문병원과 업무협약(MOU)을 체결하고, 지역사회 커뮤니티 디지털 돌봄 사업을 위해 똑똑안부확인 서비스 및 치매 어르신 배회감지용 A트래커 제품을 활용하기로 했다고 14일 밝혔다.

이번 업무협약은 제7차 GLOCAL(Global+Local의 합성어로 세계성과 지역성을 의미) 커뮤니티 케어 온라인 포럼을 통해 온라인으로 진행됐다. 부천시립노인전문병원에서 주최하는 GLOCAL 커뮤니티 케어 온라인 포럼은 7회를 맞이하며 부천시의 케어 관련 중요한 포럼행사로 자리잡고 있다. 이번 포럼을 통해 루키스의 똑똑안부확인 서비스와 A트래커 제품이 소개되었고 향후 부천시 특정 지역을 대상으로 서비스와 제품을 적용해 보는 것으로 논의되었다.

이번 협약을 통해 ㈜루키스와 부천시립노인전문병원은 ▲ 케어의 디지털 전환에 따른 서비스, 시스템, 플랫폼의 개발에 관한 상호협력 ▲ 양 기관이 보유하고 있는 데이터, 정보, 지식의 공유와 활용 ▲ 공동연구사업 추진 ▲ 양 기관의 시설 및 장비 등의 자원이용 및 전문 인력 교류 등을 추진하기로 했다.

루키스의 똑똑안부확인 서비스는 일정기간 동안 휴대전화 통화기록이 없거나 휴대전화가 꺼져 있다면 관리자에게 ‘안부확인’을 하라는 문자 또는 이메일, 알림톡 등이 발송되는 시스템이다.

만약 휴대전화 통화기록 등을 확인하는 주기를 3일로 지정해 놓았다면 관리 대상자의 수발신 이력이 3일 동안 기록이 없거나 전화가 꺼져있을 경우 위 시스템이 작동한다. 알림을 받은 관리자는 대상자에게 직접 연락을 하거나 통화가 안 될 경우 직접 방문을 통해 정확한 안부를 확인한다.

A트래커 제품의 경우 제품을 소지하고 있는 치매환자 또는 경도인지 장애인이 이용할 수 있으며 연동되는 앱 서비스에 보호자 등록 후 사용 가능하다. A트래커 제품은 실내외 실시간 위치확인이 가능하여 배회감지 여부를 조기에 확인할 수 있다. 특히 안심존 설정을 통해 지정 구역의 반경을 벗어날 경우 보호자에게 즉시 알림이 발송되어 위험을 예방할 수 있다. 또한 지자체 CCTV연동을 통해 배회 발생 시 위치확인 뿐만 아니라 영상정보까지 확인할 수 있어 2중 안전예방이 가능하다.

이번 협약을 통해 루키스의 똑똑안부확인 서비스와 A트래커 제품이 부천시에 보급되어 지역사회 디지털 돌봄사업이 한층 더 구체화 될 것으로 보인다. 루키스는 부천시립노인전문병원과의 협력을 통해 양 기관이 공통의 목표로 지속적인 관계를 맺어나가길 바란다고 했으며 이를 계기로 지역사회 취약계층을 위한 ‘라이프 케어’ 전문 서비스로 발전되길 희망한다고 밝혔다.

