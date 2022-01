[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 선데이토즈=스마일게이트홀딩스에서 위메이드이노베이션으로 최대주주 변경

◆ KCC건설=마이다스씨엠에 380억원 채무보증 결정

◆ 바이오톡스텍=종속사 키프라임리서치에 40억원 규모 채무보증 결정

◆ SG=655억원에 레미콘사업부문을 정선환경과 인천레미콘으로 포괄양도 결정

◆ 서희건설=공도스타허브 지역주택조합에 347억원 규모 채무보증 결정

◆ 마이더스AI=제3자배정 대상자들의 납입 불가 통보에 60억원 규모 유상증자 철회 결정. 주당 액면가 100원→500원으로 주식 병합 결정

◆ 자비스=12억원 규모 엑스레이 검사장비 공급 계약

◆ 코리아센터==한국이커머스홀딩스로 최대주주 변경되는 1937억원 규모 주식 양수도 계약 체결

◆ 모두투어=종속사 모두스테이에 146억원 규모 담보 제공 결정

◆ ITX-AI=김태형 메타씨앤에스 부사장을 경영지배인으로 선임

◆ CJ ENM=종속사 CJ ENM USA INC., 타법인 증권 취득 자금 마련 위해 9446억원 규모 유상증자 결정

◆ 에디슨EV=지난해 잠정실적 매출 325억원, 영업이익 5억원

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr