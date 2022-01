광주 서구, 주민 대상 ‘마음안심버스’ 운영…광주 최초

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 지역 주민 정신건강을 위해 찾아가는 ‘마음안심버스’를 운영한다고 13일 밝혔다.

‘마음안심버스’는 지난해 8월 서구가 보건복지부 ‘마음안심버스 운영’ 사업 공모에 선정돼 국비 1억1700만원을 지원받아 정신건강에 어려움이 있는 주민을 대상으로 지역을 방문한다.

또 스트레스 검사, 정신건강 검사 및 기타상담 등을 제공하는 심리지원으로 광주광역시에서 서구가 최초로 운영하는 사업이다.

버스 내부는 개인상담 공간, 스트레스 측정 공간, 휴게공간(맘카페)으로 구분해 지역주민들이 편안하게 접근할 수 있도록 공간을 마련했다.

주 2회 평일 사전 예약한 신청기관 및 청년층이 많은 관련기관, 취약계층, 코로나19 대응인력 등을 중심으로 운영될 예정이다.

정신건강의학과 전문의 연계를 통해 질적인 정신건강 서비스를 지원한다.

서구 관계자는 “마음안심버스를 통해 마음건강 돌봄에 소외되는 주민이 없도록 세심하게 챙겨나갈 예정이다”며 “주민이 조금더 가깝고, 편리하게 다가가길 바란다면서 지역주민들의 정신건강증진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr