제주항공 "지난해 최다 이용 고객, 김포~제주 144회 왕복"

[아시아경제 이동우 기자] 지난해 김포~제주 항공편을 1주일에 평균 3회를 이용한 승객이 있던 것으로 나타났다. 이 승객의 누적 비행거리는 6만㎞가 넘는다.

제주항공은 지난해 탑승객 데이터를 분석한 결과 48세 여성 A씨가 김포~제주 노선을 한 해 동안 144회 이용했다고 10일 밝혔다. 김포~제주 노선 비행거리가 약 450㎞인 점을 고려하면 해당 승객이 제주항공을 탑승해 이동한 거리를 합하면 지구 한바퀴(약 4만㎞) 반 보다 많은 6만4800㎞에 달한다.

A씨는 제주항공의 멤버십 프로그램인 리프레시 포인트도 205만 3240포인트나 구매해 가장 많은 포인트를 구매한 것으로 나타났다. 리프레시 포인트 1포인트는 1원의 가치를 가진다.

50세 남성 C씨도 리프레시 포인트를 순수 탑승적립으로 62만 4480포인트를 모았다. 이는 5% 적립을 기준으로 1248만 9600원의 항공권을 구매해야만 가능한 수치다. 또 지난 한 해 동안 리프레시 포인트를 가장 많이 사용한 고객은 43세 여성인 D씨로, 638만 1700포인트를 사용한 것으로 나타났다.

40세 여성 E씨는 제주항공이 2020년 12월부터 판매하기 시작한 국내선 기프티켓을 가장 많이 구매해 사용 등록했다. E씨는 기프티켓 135만 3000원어치를 구매해 국내선을 18회 이용했다. 55세 여성 F씨는 지난해 제주항공 국제선을 가장 많이 이용했다. F씨는 인천~오사카 노선을 8회 탑승했다. 만 24개월 이내의 유아승객은 지난헤 2만5575명이 탑승했다.

한편 제주항공은 지난 3일 국내선 누적 탑승객 5000만명을 돌파했다. 제주항공은 2020년 1월 국내선 누적 승객 4000만명을 돌파한 이후 2년만에 5000만명을 넘어섰다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr