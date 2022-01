개인정보위, 개인정보 비식별화 기술 등 민간 기술개발 지원

[아시아경제 구은모 기자] 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원은 지난해 신분증 등 주요 증명서 내 개인정보 비식별화 기술 등 민간 기업의 기술개발 지원을 성공적으로 수행했다고 5일 밝혔다.

이번 지원사업은 지난해 6월 열린 '제1차 개인정보 보호·활용 기술개발 스타트업 챌린지'에서 우수 기업으로 선정된 3개 사에 대해 기술개발 자금을 지원하고 법·기술적 컨설팅을 하는 등 다각적 방식으로 진행됐다.

지원 대상인 컴트루테크놀로지는 인공지능을 통해 신분증과 주요 증명서 내 개인정보를 찾아 이를 비식별화(마스킹)하는 기술을 개발하는 회사다. 개인정보를 탐지해 비식별 처리할 수 있는 주요 증명서의 종류가 기존 13종에서 지원사업 이후 25종으로 늘었으며, 관련 특허까지 출원했다.

또 데이타스는 개인정보 가명·익명처리 통합관리 솔루션을 개발하는 회사로, 데이타스는 이번 지원 기간 원본 데이터와 동일한 통계적 특성을 가진 가상 데이터를 생성·검증하는 기술을 중점 개발했다. 해당 기술은 특허청 특허 출원 예비심사를 통과했다고 개인정보위는 전했다.

마지막으로 센스톤은 아이디와 비밀번호 입력 없이 한 번에 인증이 가능한 OTAC(One-Time Authentication Code) 기술을 개발하는 회사로, 센스톤은 지원사업 기간 지문인식 카드, 커넥티드카 디지털 키 앱을 개발하는 등 해당 기술의 사업성을 높였다.

이정렬 개인정보위 개인정보정책국장은 "개인정보위는 디지털 대전환과 데이터 시대의 확산에 대응해 개인정보 보호·활용 기술 연구 개발(R&D)과 기술지원 사업을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

개인정보위는 올해부터는 중소기업과 스타트업이 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 대상 기업과 지원 규모를 확대할 계획이다.

