KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,900 전일대비 100 등락률 -0.32% 거래량 192,485 전일가 31,000 2021.12.30 09:45 장중(20분지연) 관련기사 '인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금“통신사간 백업·로밍 체계 구축” 인터넷 장애 재발방지 정부대책 마련 close 가 국내 통신장비 제조사 자람테크놀로지와 함께 홍콩 소재 호텔IPTV 플랫폼 제공사인 MVI Systems Ltd.(MVI)에 기가와이어 Coax(코엑시얼케이블, 동축 케이블) 솔루션을 시범 적용했다고 30일 밝혔다.

이는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 ‘10GiGA 인터넷 활성화 촉진 사업’의 일환으로, 국내 중소기업 네트워크 장비의 해외 진출 기회 확대를 위해 추진됐다.

기가와이어 Coax 솔루션은 건물 내에 이미 구축된 동축 케이블만으로도 1Gbps급의 기가 인터넷 서비스를 구현 및 제공할 수 있는 것이 특징이다. 별도의 케이블이나 설비를 구축할 필요가 없어 비용 측면에서 이점이 있다.

MVI는 내년 상반기 중 필리핀과 홍콩 등의 5성급 호텔에 KT와 자람테크놀로지의 기가와이어 Coax 솔루션을 적용해 기존의 동축 케이블만을 이용, 각 객실에 1Gbps급 기가 인터넷과 고화질 IPTV 서비스를 동시에 제공할 계획이다.

자람테크놀로지는 통신용 반도체와 광부품 및 네트워크 장비 등 IT, 통신기기, 장비를 자체 개발하는 중소기업으로 KT와 협력해 기가와이어 Coax 솔루션을 개발했다.

이종식 KT 융합기술원 인프라DX연구소장은 "MVI에 기가와이어 Coax 솔루션 공급을 통해 국산 기가 인터넷 장비가 해외에 진출할 수 있는 밑바탕을 만들었다는 데 큰 의미가 있다"며 "KT는 앞으로도 중소기업과 수행한 국책과제를 통해 나온 결과물을 다양한 사업에 적용할 수 있도록 기술 개발 및 협력에 매진하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr