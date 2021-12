경기도, 내년 '중소기업 육성자금' 2조 원 확정

코로나19 회복‥ 신성장동력 육성에 초점

경영안정 운전자금 1조 4000억 원

창업 및 경쟁력 강화 시설자금 6000억 원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 중소기업과 소상공인의 경영안정을 돕는 내년도 중소기업 육성자금 규모를 2조 원으로 확정했다.

29일 경기도는 "내년에는 코로나19 상황에서의 경제회복과 신성장동력 육성 지원에 초점을 맞출 방침"이라며 이같이 밝혔다.

지원 규모는 경영안정을 위한 운전자금 1조 4000억 원, 창업 및 경쟁력 강화를 위한 시설자금 6000억 원 등 총 2조 원이다.

세부적으로 '운전자금' 1조 4000억 원은 코로나19 회복지원 1조 1000억 원, 지속가능 경영지원 1000억 원, 혁신성장 선도지원 900억 원, 특별경영자금 1100억 원 등으로 구분한다.

시설자금 6000억 원은 공장 매입비, 건축비 등으로 활용한다.

대출금리는 2.55%로, 급변하는 금융시장에 신속 대응하고자 한국은행 기준금리 변동에 따라 조정할 수 있다. 대출이자 차액 보전은 0.3~2.0%다.

특히, 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 보증료를 1년간 전액 면제하고, 대출금 연체로 인한 피해를 방지하고자 원금상환 유예기간을 최대 6개월 추가 연장한다.

시설자금 중 1000억 원을 탄소중립기업, 일자리창출기업, 소재·부품·장비 국산화기업, 기술력보유(특허·인증 등) 기업 등을 위한 '지속 성장 시설자금'으로 배정했다.

업체 당 30억 원 이내에서 금리 2.25%(기본금리에서 0.3% 할인)대로 지원이 이뤄지도록 해 성장동력 육성에도 힘쓸 계획이다.

4차 산업혁명 관련 기업 등을 위한 500억 원 규모의 '혁신성장동력기업'을 위한 운전자금 지원항목도 신설했다.

특허 등 기술력을 보유했거나 도 전략사업, 4차 산업혁명 관련 기업 또는 뿌리 산업 관련 제조기업이라면 업체당 5억 원 이내에서 금리 1.75% 고정으로 지원을 받을 수 있다.

재기를 꿈꾸는 사업자와 청년창업을 위한 자금도 준비했다. 희망특례(재도전) 특별경영자금 30억 원을 마련하고, 고정금리 1% 수준의 청년혁신 창업기업 지원도 100억 원 규모로 이뤄진다.

이 밖에 코로나19 등의 경제위기 상황을 대비해 820억 원 규모의 예비자금도 편성했다.

류광열 경제실장은 "힘든 시기를 보내고 있는 소상공인과 중소기업의 부담을 낮추고, 지속성장시설자금을 신설하는 등 회복과 성장이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 전념할 것"이라고 말했다.

