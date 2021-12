'데이터 댐' 조성 등에 1.35兆…ICT 예산 3분의1 투입

'ICT예산정책협의체' 제2차 전체회의 개최

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 내년 '디지털 뉴딜 2.0' 정책 일환으로 데이터 댐 조성 등에 ICT 부문 전체 예산의 3분의1가량인 약 1조3500억원의 예산을 투입한다.

과학기술정보통신부는 28일 'ICT예산정책협의체' 제2차 전체회의를 개최하고 이 같은 내용을 포함한 ICT 예산을 확정했다고 밝혔다.

내년 ICT 총예산은 전년 대비 4764억원(13.6%) 증액된 3조9720억원이다. 이 중 연구개발(R&D)부문에 1조3736억원, 비(非)R&D부문에 2조5984억원을 책정했다.

디지털 뉴딜 2.0의 핵심인 데이터 댐 조성 등에는 전년 대비 4195억원 늘어난 1조3567억원을 투입할 계획이다. 데이터 댐은 공공기관이나 민간기업이 데이터를 수집하고 가공해 이를 유용한 정보로 재구성한 집합 시스템이다. 이외에도 디지털 콘텐츠, 5G, 인공지능(AI)·소프트웨어 인력양성, K-사이버 방역 분야에 중점적으로 투자한다.

제도개선 사항도 일부 보완했다. 대표자가 '청년기본법'에 따른 '청년기업'으로 규정될 경우 자본잠식을 이유로 정부지원사업에서 배제되지 않도록 예외 규정을 마련했다. ‘공모 사업 가이드라인 및 기금 사업비 집행 매뉴얼’을 통해 현장 애로사항도 반영, 개선했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr