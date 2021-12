오미크론 여파에 크리스마스 항공대란...전세계 7000편 운항취소

[아시아경제 이현우 기자] 코로나19 오미크론 변이의 확산으로 전세계 항공사들에 비행편 취소가 잇따르면서 항공대란이 심화되고 있다. 크리스마스 연휴동안 현재까지 7000편 가까이 항공기 운항이 취소된 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 미국 항공편 추적 사이트 플라이트어웨어(FlightAware)에 따르면 23일부터 크리스마스 다음 날까지 나흘간 전 세계에서 7000편에 가까운 항공기 운항이 취소됐다. 크리스마스 연휴 시즌을 맞아 항공기 이용 수요가 크게 늘었지만, 오미크론 확산으로 항공사 직원들이 감염되거나 밀접 접촉자로 분류돼 일하지 못하는 상황이 속출하면서 인력난이 심화한 탓이다.

일부 비행 구간은 악천후까지 겹치면서 결항 사태를 더욱 부추겼다. 미국 서부 시간 기준 오후 6시20분 현재 이날 취소된 항공편은 2407편이고, 성탄절인 25일 운항 중단을 예고한 비행기는 1873편으로 늘었다. 앞서 23일에는 2233편이 결항했고, 26일에는 477편 운항 취소가 예고됐다. 이중 미국 국내선과 국제선의 결항 사례가 전체의 25%를 차지했다. 항공기 운항 지연 사태도 속출해 24일 하루에만 전 세계에서 1만여편의 여객기 운항이 지연됐다.

AP통신에 따르면 미국 델타항공과 유나이티드항공은 오미크론과 관련해 직원 부족이 발생해 상당수 항공편을 취소했다고 밝혔다. 유나이티드항공은 "이번 주 전국에 걸친 오미크론 확진자 급증은 비행기를 운항하는 항공 승무원에게 직접적 영향을 줬다"고 밝혔고, 델타항공은 "여객기 항로를 변경하고 대체 항공기를 투입하는 등 모든 선택지와 자원을 소진했다"고 말했다. 독일 루프트한자 항공도 조종사들의 병가가 증가했다면서 미국행 등 대서양을 건너는 비행기 수십편을 취소한다고 밝혔다.

