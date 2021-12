[아시아경제 한진주 기자] 동성제약 동성제약 002210 | 코스피 증권정보 현재가 8,240 전일대비 50 등락률 +0.61% 거래량 30,223 전일가 8,190 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 무설탕 마늘 발효 추출액 면역력 강화에 '으뜸'… 동성제약 '갈릭MF'동성제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.62%동성제약, 주가 1만 5550원.. 전일대비 -3.72% close 은 이양구 대표이사가 보통주 6100주를 장내매수했다고 22일 공시했다. 주식 수는 474만5161주에서 475만1261주로 증가했고, 지분율은 18.20%로 동일하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr