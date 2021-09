무설탕 마늘 발효 추출액 면역력 강화에 '으뜸'… 동성제약 '갈릭MF'

동성제약 동성제약 002210 | 코스피 증권정보 현재가 11,400 전일대비 50 등락률 +0.44% 거래량 446,371 전일가 11,350 2021.09.08 14:51 장중(20분지연) 관련기사 동성제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.62%동성제약, 주가 1만 5550원.. 전일대비 -3.72%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 비가열 무설탕 마늘 발효 추출액 '갈릭MF'는 추석을 맞아 선물하기에 좋은 건강관리에 도움을 줄 수 있는 건강식품이다. 마늘을 주 원료로 해 면역력 강화, 장운동 강화, 혈액 순환, 불면 해소 등에 도움을 줄 수 있다.

마늘은 미국 타임지가 선정한 '세계 10대 슈퍼푸드' 중 하나다. 매운맛과 냄새를 내는 알리신 성분이 항암, 혈액 순환, 피로 해소, 면역력 강화, 당뇨병 개선, 소화 개선 등의 효과가 있다고 알려져 있다.

갈릭MF는 이러한 마늘을 180일동안 네번 발효한 순수 마늘 발효액이다. 비가열 발효 숙성으로 영양 성분이 약 600% 증폭됐다. 특히 이 과정에서 이로운 2차 합성 물질인 산화질소와 NK세포가 생성된다 . 산화질소는 혈관을 확장하고 혈관 근육을 이완시켜 혈액 순환을 돕는 효과가 있고, NK세포는 림프구의 약 10~30%를 차지하는 세포로 암세포나 바이러스에 감염된 세포 등 비정상 세포를 공격하는 면역세포다.

갈릭MF는 맛과 냄새가 없어 마늘향에 거부감이 있는 이들도 쉽게 섭취할 수 있다. 1상자 30병으로 구성됐고 1일 1~3회, 1회 1병씩 섭취하면 된다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr