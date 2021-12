[아시아경제 이민우 기자] 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,490 전일대비 130 등락률 +1.56% 거래량 1,292,852 전일가 8,360 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 조달청과 38억원 규모의 '정부조달물자 공급계약-동물용백신 프로백씨에스에프에스이(PRO-VAC CSF·SE) 등 11종'을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 10.25%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr