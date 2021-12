[아시아경제 이이슬 기자] 배우 지일주와 그룹 티아라 출신 박지연이 영화 '강남'에 출연한다.

22일 제이앤씨미디어그룹은 '강남'(감독 이수성)이 지난 10일 촬영을 시작했다고 밝혔다.

'강남'은 원인불명의 증세를 보이는 사람들이 출몰하면서 혼돈의 중심이 된 강남, 그 속에서 살아남기 위해 목숨을 건 사람들의 이야기. 새로운 한국형 좀비 영화를 선보이겠다는 각오다.

지일주가 대한민국 수도, 서울의 중심부 강남을 점령한 좀비들로 인해 갇혀버린 회사 안에서 탈출하기 위해 목숨을 건 사투를 벌이는 현석을 연기한다.

현석과 함께 좀비로부터 살아남기 위해 목숨을 건 사투를 벌이는 인물이자, 부당한 일에는 항상 그 누구보다도 강단 있게 나서는 당찬 캐릭터 민정은 박지연이 맡았다.

아울러 조경훈, 최성민, 정이주, 탁트인 등이 합류해 극에 활력을 더한다.

