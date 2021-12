[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 슈펙스비앤피=종속사 슈펙스빌리지에 598억원 규모 담보 제공 결정. 143억 규모 채무보증 결정

◆ 코스맥스=보통주 1주당 0.02주 주식배당 결정

◆ 진양제약=보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 상상인=보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 에이치앤비디자인=채무상환자금 조달 위해 70억원 규모 제3자배정증자 결정

◆ 테스= SK하이닉스와 168억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

◆ 라이온켐텍=보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ 고바이오랩=타법인증권 취득자금 조달 위해 46억원 규모 제3자배정증자, 24억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 나노=한국남부발전과 59억원 규모 '하동빛드림본부 보일러 탈질설비 촉매 구매 단가계약' 체결

◆ 코미팜=종속사인 호주법인(Komipharm International Australia Pty. Ltd)에 199억 규모 출자 결정

◆ 드래곤플라이=운영자금 조달 위해 100억원 규모 제3자배정증자 결정

◆ 컴투스홀딩스=블록체인 기반 사업 확장용 투자재원을 확보하기 위해 210억원 규모 자사 보통주 14만주 처분 결정

◆ 시스웍=관계사 드래곤플라이 유상증자 참여해 334만4481주 100억원 상당에 취득 결정

◆ 엔에스엔=타법인 증권 취득자금 조달 위해 15억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 이원컴포텍=타법인 증권 취득자금 조달 위해 110억원, 150억원 규모 전환사채 각각 발행 결정

◆ 컴투스홀딩스=가상화폐거래소 코인원 지분 21.96%(15만1218주) 539억원에 양수 결정

