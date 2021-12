윤석열 걱정나선 홍준표…"후보만 매일 속이 타들어 가고 있다"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 대선 선거대책위원회의 조직 구성과 내부 운영 상황을 개탄했다. 홍 의원은 "후보만 매일 속이 타들어 가고 있다"고 했다.

20일 홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "밖에서 보면 우리 당 선대위는 세 갈래로 갈라져 있다"면서 "김종인 총괄 위원장 그룹, 김한길 새시대 위원회 그룹, 그리고 속칭 파리떼 그룹"이라고 꼬집었다.

이어 "이렇게 선대위가 갈라져 각자 이해에 따라 움직이니 일사불란할 리도 없고 현안 대처 능력도 없어 후보만 매일 속이 타들어 가고 있다"고 지적했다.

그는 "민주당은 공룡선대위를 해체하고 슬림 선대위로 전환하여 후보 중심으로 기민하게 움직이고 있는데 허구한 날 자리싸움이나 하고 당 대표 말도 안 듣겠다면서 면전에서 무시하는 이런 선대위가 과연 이번 대선에 무슨 도움이 될까요"라고 반문했다.

앞서 이날 국민의힘 대선 선대위에서는 이준석 국민의힘 대표와 조수진 선대위 공보단장 사이에 언쟁이 벌어진 것으로 알려졌다. 이 대표는 "선대위에 대해 업무 지시를 하는 사항에 반발하는 사람이 있어, 선대위 운영 체계상 개선하고 바로잡고자 이야기를 했다"면서 "본인이 맡은 업무를 지시했는데 본인이 상임 선대위원장 말을 들을 필요가 없다고 공개 발언하는 바람에 언성이 높아졌다"고 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr