[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 서동주가 하와이 방문 인증샷을 게재하며 근황을 알렸다.

최근 서동주는 자신의 인스타그램에 '출장/친구 결혼식으로 하와이 다녀옴. 백신 완료. 부스터 완료. 떠나기 전 한국 코로나 검사, 하와이 코로나 검사, 돌아와서 한 코로나 검사 모두 음성. 현재 음성판정 후 격리 중. 마스크 잘 쓰고 다님'이라는 글과 함께 사진을 업데이트 했다.

사진 속 서동주는 리본이 깜찍한 노란색, 녹색의 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 팔다리와 군살 없는 몸매가 감탄을 자아낸다.

이를 본 팬들은 "건강미" "완벽하네요" "진짜 예뻐도 너무 예뻐요" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr