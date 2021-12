"선거 노래를 국민의 손으로"… 국민의힘, 선거 로고송 공모

이준석 "군가 리메이크, 개사해도 좋다"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 대선을 앞두고 선거 로고송을 공모한다. 국민이 직접 만든 노래를 선거운동에 활용해 관심과 참여도를 높이겠다는 취지다.

국민의힘 선거대책위원회 홍보미디어총괄본부는 20일 보도자료를 통해 '대한민국을 살리는 로고송 공모전'을 개최한다고 밝혔다. 응모 기간은 이날부터 다음달 3일까지이며 대한민국 국민이면 누구든지 참여가 가능하다.

본부는 "리메이크 및 개사 커버곡, 창작곡 등 분야별 응모가 가능하며 망가진 경제와 무너진 정의를 살리는 의미를 담은 곡이라면 발라드에서부터 트로트, 동요까지 장르불문 어느 곡이든 상관없이 응모 가능하다"며 "국민이 듣고 싶고 공감할 수 있는 노래, 나아가 윤석열 국민의힘 후보의 유세차에서 울려 퍼질 선거 노래를 국민의 손으로 직접 만들어 주길 바란다"고 설명했다.

앞서 홍보미디어총괄본부장을 맡고 있는 이준석 국민의힘 대표는 지난달 25일 사회관계망서비스(SNS)에 선거 로고송을 공모 방식으로 정하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 그는 "군가를 리메이크해도 좋고 개사해도 좋다. 최종적으로 다수의 국민 의사를 반영해 당선작을 정하고, 지금까지 여의도 업자들에게 지불했던 만큼 지불하겠다"고 했다.

