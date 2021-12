文대통령, 2022년 경제정책방향 보고 받아

대통령 주재 확대 국민경제자문회의 열려…국무총리, 경제·사회 부총리 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 20일 오후 청와대 영빈관에서 '2022년 경제정책방향'을 보고 받았다. 이날 행사는 대통령이 주재하는 확대 국민경제자문회의를 겸해서 열렸다.

청와대는 이날 "문 대통령(국민경제자문회의 의장)은 청와대 영빈관에서 국민경제자문회의 이근 부의장, 민간위원(22인), 민주당 원내대표 등 여당 주요 인사, 국무총리, 경제?사회부총리 등 관계부처 장관 등 경제 관련 주요 인사들이 참석한 가운데 확대 국민경제자문회의를 주재했다"고 밝혔다.

국민경제자문회의는 중요 경제정책 수립에 관하여 헌법상 설치된 대통령 자문기구로써 이번 회의는 문재인 정부 들어 다섯 번째로 대통령이 주재한 행사이다. 김부겸 국무총리와 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 등이 참석했다.

청와대는 "민간위원과 당연직위원 이외에 관계부처 장관, 윤호중 더불어민주당 원내대표, 박완주민주당 정책위의장 등이 참석했다"면서 "위기극복을 넘어 일상과 경제를 되찾고 선도형 경제로 도약하기 위한 2022년 경제정책방향을 대통령께 보고하고 논의했다"고 설명했다.

한편 청와대는 "위기극복의 모범이 되는 포용 국가와 추격형 경제에서 선도형 경제로의 도약이라는 두 가지 큰 주제를 중심으로 토론을 진행해 내년도 대내외 경제상황과 정책 방향성을 가늠했다"고 설명했다.

첫 번째 주제인 '위기극복의 모범이 되는 포용 국가'에 대해서는 거시경제분과 류덕현 위원(중앙대 경제학부 교수)이 ‘방역성공에 따른 경제회복과 완전한 경제 정상화를 위한 정책방향’에 대해 주제 발언했다.

민생경제분과 김현아 위원(한국조세재정연구원 재정정책연구실장)은 ‘민생경제 활력회복 및 인구구조 변화 대응을 위한 재정역할 강화’에 대해 주제 발언했다.

거시경제분과 성효용 위원(성신여대 경제학과 교수)은 적극적이고 포용적인 재정 운영을 통한 사회·고용안전망 확충이 필요하다는 의견을 냈다.

민생경제 분과 권선주 위원(㈜블루클라우드 대표이사)은 디지털 전환에 따른 일자리 구조변화 충격 완화를 위한 제도 마련이 중요하다는 견해를 나타냈다.

두 번째 주제인 '추격형 경제에서 선도형 경제로의 도약'에 대해서는 대외경제분과 지만수 위원(한국금융연구원 국제금융연구실장)이 ‘대내외 경제환경 변화에 따른 통상 주제 다변화 및 아태지역·신남방 정책의 중요성’에 대해 주제 발언했다.

혁신경제분과 오준병 위원(인하대 경제학과 교수)은 ‘차세대 성장동력 확보 및 혁신 가속화를 위한 적극적 혁신정책 및 인력양성·인프라 조성’에 대해 각각 주제발언했다.

대외경제분과 전선애 위원(중앙대 국제대학원 교수)은 일류보편적 가치에 기반한 장기적 관점의 신남방정책 추진이 중요하다는 의견을 나타냈다.

혁신경제분과 이레나 위원(㈜레메디 대표이사)은 창업 단계별 지원 확대로 벤처창업을 통한 경제 역동성 확보가 필요하다는 견해를 밝혔다.

