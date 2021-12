제주소방, 21일부터 ‘겨울철 노인 낙상사고 주의보’ 발령

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)는 최근 대설주의보 발효 등 추위가 본격화됨에 따라 21일부터 ‘겨울철 노인 낙상사고 주의보’를 발령한다고 20일 밝혔다.

최근 5년간 도내에서 발생한 낙상사고는 총4만8065건으로 이중 노인(65세이상) 낙상사고는 1만1450건(23.8%)이 발생했다.

계절별로는 겨울철(12월~2월) 노인 낙상사고가 2915명(25.5%)으로 가을철(3,074명_26.8%)에 이어 두번째로 높았다.

장소별로는 가정(5758건)에서 발생한 비율이 50.3%로 절반 이상을 차지할 만큼 큰 비중을 차지했고, 손상유형별로는 골절(40.3%), 타박상(28.1%), 열상(개방성 상처_14.5%), 염좌/탈골(12.4%)순으로 나타났다.

성별로는 남성노인(3403건_29.7%)에 비해 여성 노인(8047건_70.3%)의 낙상사고 비율이 훨씬 높았다.

본격적인 활동이 시작되는 오전 8시~9시 사이(1628명_14.2%)가 가장 많았고, 대부분 일상생활(8212명_71.7%) 중 사고가 발생한 것으로 나타났다.

특히 고령자에게 발생한 낙상은 후유증이 크며 직접적인 사망의 원인이 될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

낙상사고 예방 방법으로는 ▲근력 강화를 위한 규칙적인 운동하기 ▲복용 약물에 대해 의사에게 확인받고 과음 삼가기 ▲시력이 나빠지면 자신에 맞는 안경쓰기 ▲미끄럼 방지 처리, 화장실 등 손잡이 설치 등 집안 환경을 안전하게 하기 등이 있다.

낙상사고 발생 시에는 먼저 호흡을 가다듬고 다친 곳이 없는지 살피고, 일어날 수 있다면 옆으로 누운 후 양팔을 사용해 상체를 일으켜 의자 등 지지할 수 있는 가구에 기대 천천히 일어나는 것이 좋다.

만약 일어날 수 없을 때는 넘어진 상태에서 편한 자세를 유지하여 119나 주위 사람들에게 도움을 요청한다.

제주소방안전본부는 겨울철 노인 낙상사고 주의보 발령과 함께 유관기관과의 공조체계를 구축해 예방지도 및 홍보를 강화하는 한편 응급환자 발생 시 신속한 출동태세를 확립할 계획이다.

소방안전본부 관계자는 “겨울철 노인 낙상사고는 대부분 부주의로 인해 발생하는 경우가 많아 안전수칙 준수가 매우 중요하다”며 “낙상사고로 움직이기 어려울 때에는 편한 자세를 유지하고 신속하게 119로 도움을 요청하기 바란다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr