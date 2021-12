[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 장제국 동서대 총장은 국내 일본 연구 관련 학회인 현대일본학회 총회에서 회장으로 선출됐다. 총회는 지난 17일 서울에서 열렸다. 임기는 2022년 1월부터 2년이다.

현대일본학회는 1978년 설립됐으며 정치학과 사회과학 연구자 중심으로 현대 일본의 정치, 경제, 사회, 문화를 연구하는 학술단체다.

