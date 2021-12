지스트 '초음파 뇌 자극' 치매 치료법 발견

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트가 국내 연구진이 초음파를 이용한 뇌자극으로 치매에 도움을 줄 수 있는 새로운 치료법을 개발했다.

20일 지스트에(광주과학기술원총장·김기선)따르면 의생명공학과 김태 교수와 김재관 교수 공동연구팀은 초음파를 이용한 뇌자극으로 알츠하이머병 생쥐 모델인 5xFAD에서 아밀로이드 베타 플라크를 줄이고 뇌 연결성이 개선되었음을 보고했다.

이번 연구 성과는 약물을 사용하지 않고 초음파를 이용하여 알츠하이머병을 유발하는 원인 중 하나인 뇌 조직 내 아밀로이드 베타의 양을 감소시키는데 성공했다는 점에서 임상 활용 가치가 높게 평가받고 있다고 연구팀은 설명했다.

김태 교수와 김재관 교수는 "이번 연구는 서로 다른 학문 분야의 두 연구팀이 융합연구를 통해 이룬 성과이다"면서 "초음파를 이용하여 비약물적, 비침습적으로 아밀로이드 베타를 감소시키는 방법은 비교적 안전하고 부작용의 우려가 적어 알츠하이머 환자에서 효능이 확인되면 빠른 시일 내에 임상적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

