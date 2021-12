"연내 펀드 환매하려면 27일까지 신청해야"

[아시아경제 황준호 기자] 연말 한국거래소 휴장(12월31일)에 따라 국내 주식형 및 주식혼합형 펀드 환매 일정이 순연된다.

20일 금융투자협회에 따르면 국내 주식형·주식혼합형 펀드 투자자가 27일 15시30분 이전에 환매 신청하면 28일 공시 기준가격으로 30일에 환매대금을 지급받는다. 같은 날 15시 30분을 지나서 신청하면 '장마감후 거래제도(Late Trading)'에 따라 29일 공시 기준가격으로 30일에 지급받게 된다.

박두성 금융투자협회 증권지원2부장은 "올해 안에 펀드를 현금화할 계획이 있는 투자자들은 환매 일정에 주의할 필요가 있다"며 "해외투자펀드 등 일부 펀드는 업무처리 방법이 다를 수 있으므로 투자자는 자신이 거래하는 펀드 판매회사에 미리 연락해 확인할 필요가 있다"고 당부했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr