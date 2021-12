◇전 보

<부서장>

▶조합정책실장 임춘호 ▶조합지원부장 조동석 ▶판로정책부장 유진호 ▶정책총괄실장 임영주 ▶조사통계부장 성기창 ▶상생협력부장 박승찬 ▶청년희망일자리부장 정경은 ▶공제기획실장 황재목 ▶투자전략실장 심상욱 ▶실물투자부장 김태완 ▶리스크준법실장 이종명 ▶KBIZ중소기업연구소장 윤위상 ▶편집국장 김희중 ▶서울지역본부장 장윤성 ▶대전세종충남지역본부장 현 준 ▶강원지역본부장 최무근 ▶전북지역본부장 전의준

<팀장>

▶정보시스템부 IT운영팀장 홍성근 ▶상생협력부 납품대금조정센터장 정은희 ▶공제운영부 공제대출팀장 황보훈 ▶광주전남지역본부 부장 강우용 ▶대전세종충남지역본부 부장 박상언 ▶경기북부지역본부 부장 이민경

2022년 1월1일부

