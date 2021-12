[e공시 눈에 띄네]코스피-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 13,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,350 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라[e공시 눈에 띄네]코스피-10일주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close =운영자금 조달을 위해 2100억 규모 상각형 조건자본부증권을 발행하기로 결정했다고 공시.

◆ 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 6,410 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,410 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에띄네]코스피 - 12일[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close =운영자금 조달을 위해 금융기관외로부터 20억 규모로 단기차입을 결정.

◆ 에이리츠 에이리츠 140910 | 코스피 증권정보 현재가 9,170 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,130 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 에이리츠, 116억 규모 부동산투자회사증권 처분[e공시 눈에 띄네]코스피-6일에이리츠, 불성실공시법인 지정 close =보통주 1주당 0.06주를 배당하기로 결정. 배당주식 총수는 24만5642주.

◆ DL건설 DL건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 27,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,100 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일DL건설, 1350억 규모 충북 제천 장락동 공동주택 신축공사 수주DL건설, 지얼에스비씨와 2818억 규모 공사 계약 close =동인4가7통 재개발정비사업을 940억 규모로 수주했다고 공시.

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 651,000 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일12월 증권가 목표가 상향 종목보니...호실적·신사업 테마 강세[특징주] 효성첨단소재, 내년 영업이익 개선 전망…4%↑ close =계열회사인 GST Safety Textiles RO S.R.L.가 차입한 174억원에 대해 채무보증을 결정.

◆ 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 1,470 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,500 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 우리들휴브레인, 버킷스튜디오 등 투자…"평가손익 269억 '잭팟'"우리들휴브레인, 357억원 유상증자 ‘성공’…"구주주 청약률 101.9%"“진원생명과학” 놓치신 분! 오늘이 마지막 기회! close =재무구조 개선과 현금 유동성 확보를 위해 버킷스튜디오의 주식 35만여주를 256억원에 양도하기로 결정.

◆LG헬로비전=경상남도 교육청과 787억 규모로 스마트 단말기 보급 사업 계약을 체결했다고 공시.

◆ 일진디스플 일진디스플 020760 | 코스피 증권정보 현재가 2,895 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,880 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 일진디스플, 300억 규모 유상증자 결정[특징주] 일진디스플레이, 애플·삼성에 메타버스 핵심 미니 LED 부품 공급 부각 강세[e공시 눈에 띄네]코스피-12일 close =시설자금, 운영자금, 채무상환자금을 위해 300억규모로 유상증자를 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr