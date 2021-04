[아시아경제 공병선 기자] 에이리츠 에이리츠 140910 | 코스피 증권정보 현재가 7,950 전일대비 100 등락률 +1.27% 거래량 19,172 전일가 7,850 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-6일에이리츠, 불성실공시법인 지정잘 나가던 상장리츠, 왜 이러나 close 는 116억원 규모 부동산투자회사증권을 처분했다고 7일 공시했다.

처분금액은 에이리츠 자산 총액 대비 27%다. 해당 증권의 최초 취득가액은 50억원이다.

에이리츠 측은 투자금 회수 및 수익 실현을 위해 부동산투자회사증권을 처분했다고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr