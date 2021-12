귀여운 삼총사, '미니언즈2' 2022년 7월27일 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '미니언즈'가 내년 여름 속편으로 돌아온다.

유니버설픽쳐스는 17일 '미니언즈2'가 2022년 7월 27일 국내 개봉한다고 밝혔다.

'미니언즈2'는 전 세계 44개국 박스오피스 1위, 흥행 수익 11억 달러를 기록하며 미니언 신드롬을 일으킨 '미니언즈'의 두 번째 이야기로, '슈퍼배드' 시리즈의 스핀오프이자 애니메이션 명가 일루미네이션 엔터테인먼트의 가장 사랑스러운 프랜차이즈로 꼽힌다.

공개된 예고편에는 미니언 삼총사 밥, 케빈, 스튜어트가 한층 더 깜찍하고 유쾌해진 악동으로 돌아온 모습이 담겼다. 새롭게 찾아온 뉴페이스 미니언 오토가 자전거를 타고 산과 들, 강과 사막을 지나 깎아지른 절벽까지 가뿐히 뛰어넘는 경쾌한 질주를 펼쳐 이목을 사로잡는다.

이어 비행기를 조종하며 나타난 케빈과 스튜어트까지 합세해 도심 곳곳을 누비는 장난기 가득한 모습들이 그려져 유쾌한 웃음을 자아낸다.

아울러 빌런 그루가 12살의 어린 소년의 모습으로 등장해 미니언 삼총사와 특별한 모험을 함께하고, 이전 시리즈에서 보지 못했던 새로운 미니언즈도 등장할 예정이다.

