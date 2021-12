완주군의회 김재천 의장, ‘전라북도 인물대상’ 수상

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회 김재천 의장이 17일 대한기자협회와 국제라이온스협회 전북지구 등이 공동 주최한 제7회 전라북도 인물대상 시상식에서 ‘기초의정활동부분 대상’을 수상했다.

김재천 의원은 의장으로 활동하며 지역을 위해 봉사하고, 지역 현안사업 해결은 물론 군민들의 복지향상과 완주군 발전을 위해 기여함은 물론, 지방자치 발전에 노력한 점을 높이 평가받았다.

김 의장은 제8대 완주군의회에 초선으로 당선돼 군민의 복지향상과 지역주민들의 생활환경 개선 등을 위해 매진하며, 후반기 의장으로 선출된 이후에는 지역구를 뛰어 넘는 의정활동에 주력해왔다.

김채천 의장은 “의원으로써 당연히 해야 할 일을 했을 뿐이데, 과분한 상을 받게 된 것 같다”며 “완주군의 발전과 지방의회 발전을 위해 최선을 다해 앞으로도 의정활동을 해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr