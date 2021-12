완주 떡메마을, 연매출 10억원 ‘코앞’

장애인 32명 고용…올 매출 9억9000만원 기록

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의 장애인 직업 재활시설인 완주떡메마을(원장 양정숙)이 코로나19란 악조건 속에서도 올해 10억 원에 가까운 매출을 기록해 화제다.

17일 완주군에 따르면 봉동읍 삼봉로에 있는 ‘완주떡메마을’은 지난 2009년 12월에 설립된 후 군이 직영을 하다 2013년부터 민간에 위탁, 사회복지법인 송광(대표 김종식)이 2019년 1월부터 운영하고 있는 대표적인 장애인 직업 재활시설이다.

중증장애인의 지속가능한 일자리 안정화와 지역주민과 상생협력을 통해 함께 사는 일터 공동체를 추구하는 완주떡메마을은 올해 학교와 단체급식 260여 개소와 군부대 20개소, 로컬푸드 매장 9개소 등 총 294개소에 찰떡류와 성형떡류 등 각종 떡메떡을 납품, 올해 연매출 9억9000만 원을 기록했다.

근로장애인 32명 등 40여 명이 일하고 있는 이곳은 2011년 9월 떡가공 해썹(HACCP) 인증업체 등록 이후 10년째 원료에서 납품까지 전 과정에 안전성 유지와 건강한 먹거리 개념을 도입해 납품처부터 신뢰를 받고 있다.

10년째 해썹 인증 성공을 통해 건강한 먹거리를 제공함은 물론 12년째 군부대 계약을 유지할 정도로 실력을 인정받는 이 회사는 현재 떡 가공품 90종과 체험활동 사업, 떡 가공 원료 재배, 농상물 가공품 소포장 판매 등에 나서고 있다.

여기에 만족하지 않고 최근에는 전국적 판매망 확충을 위해 온라인 판매홍보에 나서는 등 국내 마켓쉐어 확대에 도전장을 내밀었다.

완주떡메마을은 지난 2019년 네이버 펀딩을 시작으로 온라인 유통상품인 냉동아이스찰떡 세트 개발에 나서 현재 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 올 들어서는 명절 선물세트 구성을 함께 진행하면서 고객만족도가 높은 상품으로 인정받고 있다.

올해 7월부터는 보건복지부 장애인직업재활시설 경영컨설팅 지원 사업에 참여, 온라인 판매가능 특화상품인 ‘아이스찰떡 세트’ 네이밍 개발 사업에 박차를 가해 최종 상표 등록이 가능한 ‘눈꽃雪花’로 결정하고 현재 상표출원을 신청해 놓기도 했다.

양정숙 원장은 “장애인의 새로운 꿈과 희망을 위해 설립된 공동체인 만큼 장애인들이 지역사회 안에서 삶의 주인공이 되고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 노력할 것”이라며 “더 좋은 생산품과 전문적인 경영을 통해 장애인 직업재활의 본질을 추구하면서 나아갈 것”이라고 말했다.

