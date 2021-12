부산 기장군, 2021년 하반기 ‘유공 군민’ 포상

군정협조 등 5개 분야 개인 30명, 단체·사업장 2곳 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 기장군이 군 행정 발전에 기여한 군민을 뽑아 상을 준다. 하반기 민간부문 정기포상으로 개인 30명, 단체와 사업장 2곳이 선정됐다.

포상은 군정 협조, 군정 시책 유공, 선행·효행, 모범 이·반장, 유관기관 유공 직원 등 총 5개 부문에서 이뤄졌다.

부문별 수상자로는 ▲군정 협조 유공에 대한민국헌정회 이사 김동주, 신세계사이먼 부산점 ▲군청 시책 유공에는 기장병원 병원장 허성근 등 개인 11명과 한국수력원자력 반딧불 공방동호회 1개 단체가 선정됐다.

또 ▲선행·효행에 기장읍 동부 4마을 이장 박임술 등 7명 ▲모범 이·반장에 기장읍 교리 5마을 이장 김중권 등 7명 ▲유관기관 유공 직원에 기장군도시관리공단 민경혜 씨 등 4명이 선정됐다.

수상자에게는 감사패와 표창패가 수여될 예정이다.

오규석 기장군수는 “기장군 발전과 군민의 복리증진을 위해 힘 써준 수상자에게 감사의 뜻을 표한다”고 말했다.

