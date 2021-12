[아시아경제 이선애 기자] 넥스틴은 SK하이닉스와 Wafer Inspection System 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 계약금액은 126억2592만원으로 이는 2020년 매출 대비 25.54%에 해당하는 규모이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr