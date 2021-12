금오시장이 확 달라집니다! … 경북 구미 도시재생뉴딜사업 선정

총사업비 270억원, 국·도비 175억원



이듬해부터 2026년까지 5년간 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 구미 금오시장이 재탄생한다. ‘행복한 상상(想像)으로 사람이 모이는 원평’ 사업이 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모에 최종 선정됐다.

구미시는 원평동 금오시장 일대가 인구감소와 급격한 노령화로 주거환경이 악화하고 저층 근린생활시설과 숙박시설이 밀집돼 상권 침체가 지속되고 있다며 도시 재생 필요성의 근거로 제시했다.

양호한 교통 접근성과 활용 가능한 지역자원, 주민의 높은 참여 의지, 대상지 인근 대규모 공동주택단지 4700세대 조성계획 등이 최종 선정에 긍정적으로 작용했다.

시는 총사업비 270억원 중 국·도비 175억원을 확보해 오는 2022년부터 2026년까지 5년간 사업을 추진한다.

금오시장 일원 도시재생 뉴딜사업은 ‘중심시가지형’으로 재개발된다. 25만㎡ 규모의 도시재생 활성화지역에 주민커뮤니티센터, 어린이·청소년·노인 거점시설, 상업문화특화가와 도심 여가 휴게공간 조성, 생활 밀착형 스마트기술 도입 사업을 단계별로 추진할 방침이다.

시는 사업 추진으로 지역민의 생활환경이 개선되고 전통시장과 소규모 상가 등 상권이 활성화될 것으로 전망했다.

장세용 시장은 “원평동, 선주원남동에 이어 금오시장이 선정되면서 제1 공약사업인 원도심 도시재생에 화룡점정을 찍게 됐다”며 “사업을 차분히 추진해 특색있는 구미형 도시재생을 완성해 나갈 것”이라고 말했다.

