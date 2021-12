창원시, 2021 일자리창출 우수기업 5개사 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 어려운 경제 여건에도 적극적인 일자리 창출과 고용 안정에 힘쓴 5개사를 ‘2021 일자리창출 우수기업’으로 선정하고 인증 현판을 수여했다.

선정된 업체는 노동환경 개선을 위한 시설환경개선자금 지원 1000만원, 중소기업 육성자금 특례지원, 청년채용장려금 지원사업 추가 선정, 지방 세무조사 3년 유예 등 인센티브를 받는다.

시는 지난 10월~11월 신청기업을 공모하고, 현장 실사와 심사위원회 평가를 거쳐 5개 업체를 선정했다.

선정 업체는 에이치에스코프레이션, 폴리코리아, 모던텍, 아이웍스, 이성산업이다.

허성무 시장은 “매년 좋은 일자리를 많이 늘리는 기업을 발굴하고, 관련 지원도 확대하겠다”고 말했다.

